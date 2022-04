Concert pour la sortie du nouvel EP de Dirty Live Dub Parc de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert pour la sortie du nouvel EP de Dirty Live Dub Parc de la Villette, 5 mai 2022, Paris. Le jeudi 05 mai 2022

de 18h00 à 23h59

. gratuit

A l’occasion de la sortie du nouvel EP de Dirty Live Dub, les artistes de Weta Records s’invitent le 5 mai à la péniche du Barboteur pour une soirée de concerts live Roots, Dub et Good Vibes. RDV le 5 mai pour une release party d’exception ! Dub Instinct, à paraître sur toutes les plateformes le 6 mai 2022 ENTRÉE GRATUITE — 0€ LINE-UP : ► Knights of Mandala (Electro-Dub) : https://www.facebook.com/KnightsofMandala ► Mr. Zebre & Flo Nyabin (Roots & Vibes) : https://www.facebook.com/mrzebredub ► Dirty Live Dub (Dub) : https://open.spotify.com/artist/000wugVI7u9Vb6HQ5mp2dFv https://www.facebook.com/dirtylivedub ► R33DHIM (Techno-Dub) : https://www.facebook.com/r33dhimofficial Informations pratiques : Ouverture des portes à 18h. ► Adresse: Pelouse du cercle Nord, Parc de la Villette, 75019 Paris ► L’accès à pied se fait grâce à la station Porte de la Villette sur la ligne 7 du métro ou Porte de Pantin sur la ligne 5 Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris Contact : https://canal-barboteur.com https://fb.me/e/56Xfb7LXE https://fb.me/e/56Xfb7LXE

RELEASE PARTY – DIRTY LIVE DUB @ LE BARBOTEUR

