Lot Concert pour la Paix présenté par La Toison d’Art

Liturgie, chœurs orthodoxes et chants traditionnels d’Ukraine et de Russie.

L’Ensemble Vocal « KHUTORETSKAYA CONSORT » est issu du Chœur de chambre de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg, fondé et dirigé par Yulia Khutoretskaya.

Yulia KHUTORETSKAYA, direction

Avec la soprano franco-ukrainienne Anna HATTERMANN ©Pascal Belargent

