Concert pour la paix Petiville, 25 juin 2022, Petiville.

Concert pour la paix Petiville

2022-06-25 – 2022-06-25

Petiville 14390 Petiville

Les deux artistes Andrej Bielow et Ilya Rashkovskhiy, pour l’un ukrainien et pour l’autre russe, vous propose un récital piano et violon reprenant les œuvres majeures de Vivaldi, Ravel, Grieg et Richard Strauss. Participation libre.

+33 6 03 40 33 68

Petiville

