CONCERT POUR LA PAIX, L’HUMANITÉ ET LA SOLIDARITÉ: BEN L’ONCLE SOUL + K-méléon dock des suds Marseille, vendredi 15 mars 2024.

CONCERT POUR LA PAIX, L’HUMANITÉ ET LA SOLIDARITÉ: BEN L’ONCLE SOUL + K-méléon ♫♫♫ Vendredi 15 mars, 19h00 dock des suds 10€

Début : 2024-03-15T19:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

C’est avec BEN l’oncle Soul en tête d’affiche que le CASI des cheminots PACA vous invite à venir fêter la 4ème Edition de son concert pour la Paix, l’Humanité et la Solidarité.

Comme chaque année, la 1ère partie de soirée sera assurée par un artiste local : K-Méléon.

Rendez-vous le 15 mars 2024 à 19H00 au Dock des Suds (Marseille) pour une soirée Soul / Groove à ne pas manquer !

L’événement est gratuit pour les cheminots et à 10€ en prévente/ 15€ le jour même pour les extérieurs, les bénéfices sont intégralement et équitablement reversés aux associations partenaires comme SOS Méditerranée, Le Secours Populaire Français…

