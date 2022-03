Concert pour la paix en Ukraine Église protestante unie de l’Étoile Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert pour la paix en Ukraine Église protestante unie de l’Étoile, 13 mars 2022, Paris. Concert pour la paix en Ukraine

Église protestante unie de l’Étoile, le dimanche 13 mars à 19:30

Dimanche 13 mars à 19h30. Église protestante unie de l’Étoile ; 54 avenue de la Grande Armée Paris 16e. Entrée libre. Chants liturgiques orthodoxe. Église protestante unie de l’Étoile 54 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris Paris Quartier des Ternes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T19:30:00 2022-03-13T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église protestante unie de l'Étoile Adresse 54 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église protestante unie de l'Étoile Paris

Église protestante unie de l'Étoile Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert pour la paix en Ukraine Église protestante unie de l’Étoile 2022-03-13 was last modified: by Concert pour la paix en Ukraine Église protestante unie de l’Étoile Église protestante unie de l'Étoile 13 mars 2022 Église protestante unie de l'Étoile Paris Paris

Paris