Concert pour la paix en soutien à l’Ukraine Val d’Anast, 8 avril 2022, Val d'Anast.

Concert pour la paix en soutien à l’Ukraine Val d’Anast

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-30 23:00:00

Val d’Anast Ille-et-Vilaine

3 bonnes raisons de venir assister à cette soirée avec 2 concerts.

Faire un don au profit de l’Ukraine

Passer une très belle soirée entre plaisir et solidarité.

Découvrir deux talents de la chanson française, 2 coups de cœur de notre saison culturelle.

Govrache, c’est fort !

Son spectacle vient de recevoir 4 T par Télérama

« C’est sensible, c’est émouvant, c’est écrit au scalpel […] Très bon diseur, fort habile dans l’interprétation, Govrache marche sur les platebandes de Jacques Brel. […] Il sait tout écrire et tout chanter. » Hexagone

Govrache propose un spectacle aussi musical que poétique, oscillant entre slam et hip-hop. Pour résumer, qu’il slame le beau ou qu’il scande l’absurde, qu’il utilise l’uppercut ou la caresse, Govrache saura toucher votre âme et remuer vos tripes. Quoi qu’il arrive, vous ne ressortirez pas indifférent de ce concert.

Un moment tout en finesse entre douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort de se priver.

Valentin Vander

Après plus de 5 millions de vues pour sa Symphonie Confinée, et 4 ans de tournée avec ses camarades des « Goguettes (en trio mais à quatre) », Valentin Vander revient en solo pour un second album pop et romantique : « Mon étrangère ». Au travers de ses chansons qui distillent avec finesse et dérision le sentiment amoureux, Valentin Vander déploie sa joie de vivre communicative, passant avec une aisance déconcertante de la guitare au piano, et du chant au théâtre.

Tarif 20 € réduit 10 €

Réservation

https://my.weezevent.com/govrache-valentin-vannder-en-premiere-partie

franck.salledurotz@orange.fr +33 6 79 43 51 83 http://espace-rotz-valdanast.fr/

Val d’Anast

dernière mise à jour : 2022-04-11 par