Les enseignants du Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, en partenariat avec l’APEC (association des parents, élèves et amis du conservatoire), organisent un concert pour la paix en solidarité avec le peuple ukrainien, dimanche 8 mai à 18h à l’auditorium du conservatoire (9 rue Fitz-James). Entrée : 15 € (chèque à l’ordre de l’APEC). L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Croix Rouge. Réservation jusqu’au 7 mai à 14h au 05 55 45 95 50. Organisé en solidarité avec le peuple ukrainien Conservatoire de musique 9 r Fitz James, 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne

