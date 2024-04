Concert pour la paix Commémoration du 80e anniversaire de la Libération Brécey, dimanche 9 juin 2024.

Chœurs en Sélune qui réunit deux ensembles vocaux originaires de Ducey, CANTADOR Chœur mixte et ACCORD’HOM Chœur d’hommes s’associe à la chorale de l’école des arts de Mortain pour former un chœur de 60 choristes. Jazz en Bulles, groupe vocal féminin présentera en plus un répertoire swing des années 40-45.

Au programme, à 16h30 au pied de l’église, inauguration d’une stèle en hommage aux 2 soldats américains morts à cet endroit (l’hymne américain et J’ai 2 amours).

A 17h00 à l’église, concert du grand chœur et de Jazz en Bulles (des œuvres sacrées, des chants qui ont fait l’histoire, et de grandes chansons françaises de la libération).

Début : 2024-06-09 17:30:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

Eglise

Brécey 50370 Manche Normandie bernard.decoene@orange.fr

