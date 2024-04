Concert pour la paix Place de l’abbatiale Cluny, samedi 21 septembre 2024.

Concert pour la paix Place de l’abbatiale Cluny Saône-et-Loire

Dans les ruines de l’Abbaye, au coucher du soleil, 500 bougies, un piano et des voix qui s’unissent…

L’association Cluny de la Paix Maison des Échevins, la mairie de Cluny, l’école de Musique et de danse du clunisois, le chœur de Cluny Jubilate proposent un grand Concert pour la Paix le samedi 21 septembre prochain, Journée Internationale de la Paix.

Ils s’appuient sur deux artistes phares de la scène clunisoise, le pianiste jazz Frank Woeste qui proposera un récital de piano solo suivi d’un concert chorale de 5 morceaux populaires de sa composition mais aussi de Bourvil, Bob Dylan, John Lennon. Un programme inspiré, pour notre époque, sous la baguette experte de Gabriel Mattei…

Pour célébrer la Paix en France depuis 80 ans, faire mémoire, marquer notre solidarité avec les peuple en guerre, affirmer notre idéal de société dans laquelle la Paix passe par la rencontre , nous organisons à l’occasion de la journée internationale de la paix et des journées européennes du Patrimoine, un concert, dans les ruines de l’Abbaye de Cluny, au coucher du soleil.

La musique libère les conflits? adoucit les esprits ?… » Jusqu’au 20 mai, rejoignez l’aventure !

Participer au chœur (4 répétitions le samedi matin à partir du 25 mai): concertpourlapaix2024@gmail.com et 06 28 07 17 55

Devenir mécènes ou partenaires Une collecte en ligne permet de financer le projet, nous faisons également appel aux entreprises désireuses de soutenir la création de grands et beaux projets fédérateurs! (Les dons ouvrent droit à la réduction d’impôt de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 19:00:00

fin : 2024-09-21 21:30:00

Place de l’abbatiale Avant-nef de l’Abbaye de Cluny

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@clunydelapaix.org

