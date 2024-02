Concert pour la Liberté The armed man, une messe pour la Paix Le Cadran Évreux, samedi 31 août 2024.

Concert pour la Liberté The armed man, une messe pour la Paix Le Cadran Évreux Eure

Œuvre du compositeur gallois Karl Jenkins, cette pièce a été choisie pour célébrer le 80ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Cette messe composée en 1999, exprime la montée de la peur, la construction d’un conflit, l’avènement d’espoir pour l’avenir. C’est une ode à la Paix.

C’est Laurent Delanoë qui dirigera l’Orchestre symphonique des Conservatoires d’Evreux et Vernon, ainsi que le chœur d’Evreux Ars Viva, les chœurs Véga et Annebault, les chorales des conservatoires d’Evreux et Vernon, et la Maîtrise Notre-Dame Saint-François.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 20:00:00

fin : 2024-08-31 22:00:00

Le Cadran 1 Bis Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie

