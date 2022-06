Concert pour la fête de la musique à Saint Uze

18 juin 2022

2022-06-18 18:30:00 – 2022-06-18 21:00:00 Concerts pour la Fête de la musique : Samedi 18/06 de 18h à 22h dans le parc

18h30 : Scène ouverte avec Janis Miller (rap), puis le duo Black and White (pop rock). 20h : Electr’orgue de Brice Dudouet. dernière mise à jour : 2022-05-16 par

