En partenariat avec L’Alimentation Générale, le Festival Ciné-Palestine organise un concert de soutien pour sa 8ème édition le vendredi 1er octobre à partir de 20h30. En partenariat avec L’Alimentation Générale, le Festival Ciné-Palestine organise un concert de soutien pour sa 8ème édition le vendredi 1er octobre à partir de 20h30. Des artistes de la scène alternative arabe se joignent à nous pour vous proposer une belle soirée rythmée aux sons du Raï, du hip-hop, de l’électro-arabe, du funk et autres. Une belle ambiance en perspective ! Les fonds récoltés serviront à financer une partie de l’organisation de cette édition qui s’annonce prometteuse : concours de courts métrages , programme de mentorship , Master classes et plein d’autres surprises ! Concerts -> Musiques du Monde L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Musiques du Monde Musique

