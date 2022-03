CONCERT POUR L’ UKRAINE Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Ferme de Bel Ebat, le samedi 2 avril à 20:30

La chorale de Saint-Quentin-en-Yvelines Achoriny vous convie à un concert de solidarité avec le peuple ukrainien La chorale Achoriny, dont le répertoire est construit autour de chants ukrainiens sacrés et profanes, a été particulièrement touchée par l’invasion russe en Ukraine et a souhaité manifester son soutien envers le peuple ukrainien. Répondant à son appel, l’ensemble vocal et scénique Les Falbalas ainsi d’autres groupes vocaux saint-quentinois s’unissent pour proposer au public ce grand concert solidaire. L’entrée est gratuite, une urne sera à disposition des spectateurs et spectatrices dans le hall de La Ferme de Bel Ébat afin que chacun et chacune puisse manifester sa solidarité à hauteur de ses moyens. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Solidarité La chorale de Saint-Quentin-en-Yvelines Achoriny vous convie à un concert de solidarité avec le peuple ukrainien Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

