Concert pour cors de chasse et orgue Haguenau, 26 juin 2022, Haguenau.

Concert pour cors de chasse et orgue

Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

2022-06-26 17:30:00 – 2022-06-26

Haguenau

Bas-Rhin

EUR L’ensemble ALTA MUSICA propose un programme de concert pour 3 cors de chasse et orgue, ce dimanche 26 juin 2022 à 17h30, en l’église protestante de Haguenau.

Marc Meissner, Catherine Roehry, Abel Rohrbach, cors et Guillaume Muller orgue constituent cet ensemble spécialisé dans le domaine de la musique baroque pour cuivres anciens, timbales et orgue mais il propose cette fois un concert pour 3 cors de chasse et orgue dans la tradition classique et romantique. Les musiciens utiliseront les grandes trompes de chasse dauphines employées de l’époque de Louis XV jusqu’au Second Empire et qu’ils sont les seuls à utiliser en Alsace !

Ils interpréteront en « ton classique » (et non en « ton de vénerie ») des fanfares et pièces de concert en duo ou en trio de Kozeluch, Anonymes, Tyndare, Cantin et anonymes. Certaines œuvres seront jouées en écho avec l’orgue et en exploitant l’espace sonore et visuel de l’église et le concert se terminera avec des extraits de la célèbre Messe de St Hubert de Cantin pour trompes et orgue.

Marc Meissner, Catherine Roehry, Abel Rohrbach, cors et Guillaume Muller orgue constituent cet ensemble spécialisé dans le domaine de la musique baroque pour cuivres anciens, timbales et orgue mais il propose cette fois un concert pour 3 cors de chasse et orgue dans la tradition classique et romantique.

+33 6 28 04 69 43

L’ensemble ALTA MUSICA propose un programme de concert pour 3 cors de chasse et orgue, ce dimanche 26 juin 2022 à 17h30, en l’église protestante de Haguenau.

Marc Meissner, Catherine Roehry, Abel Rohrbach, cors et Guillaume Muller orgue constituent cet ensemble spécialisé dans le domaine de la musique baroque pour cuivres anciens, timbales et orgue mais il propose cette fois un concert pour 3 cors de chasse et orgue dans la tradition classique et romantique. Les musiciens utiliseront les grandes trompes de chasse dauphines employées de l’époque de Louis XV jusqu’au Second Empire et qu’ils sont les seuls à utiliser en Alsace !

Ils interpréteront en « ton classique » (et non en « ton de vénerie ») des fanfares et pièces de concert en duo ou en trio de Kozeluch, Anonymes, Tyndare, Cantin et anonymes. Certaines œuvres seront jouées en écho avec l’orgue et en exploitant l’espace sonore et visuel de l’église et le concert se terminera avec des extraits de la célèbre Messe de St Hubert de Cantin pour trompes et orgue.

Haguenau

dernière mise à jour : 2022-06-22 par