Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 15 15 Dix compositions comme dix épreuves existentielles vécues dans l’intériorité d’un être ancestral commun et universel. Un univers sonore influencé par des musiques du monde scellées dans une écriture classique, afin d’en favoriser l’ouverture et l’échange.



Des textes chantés en quatre langues européennes, alternant tour à tour du français à l’anglais, du portugais à l’espagnol.

Arthur Dente a obtenu le prix du CEMF, la Chambre Syndicale des Éditeurs de Musique de France pour son œuvre précédente “Alto Plano”, une œuvre pour guitare, chœur et orchestre.



Une "avant-première" du concert avec orchestre qui sera donné le 7 juin prochain au 6MIC, la nouvelle salle des musiques actuelles d'Aix-en-Provence.



