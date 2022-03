Concert pour célébrer la francophonie Centre d’études de langue française (Celf) – Séville Séville Catégorie d’évènement: Séville

Centre d’études de langue française (Celf) – Séville, le dimanche 27 mars à 17:00

Pour célébrer la francophonie “Celf Sevilla” en partenariat avec l’association “Maison de la francophonie” proposent un concert de “famille & co” avec en première partie les enfants de l’école de langue qui chanteront une chanson française. Nous aurons également un bingo avec des produits gastronomiques francophones à gagner.

2€

Le CELF Sévilla programme un concert de “Famille & Co”. Centre d’études de langue française (Celf) – Séville Calle Espinosa y Cárcel, 6 Sevilla CP 41005 Séville Séville

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T21:00:00

