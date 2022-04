Concert : Postmodern Jukebox, 20 mai 2022, .

Concert : Postmodern Jukebox

2022-05-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-20

Prenez les plus grands tubes pop contemporains, balancez-les dans une machine à remonter le temps et secouez-bien. Vous obtiendrez l’excellence artistique de Postmodern Jukebox et ses sonorités tout droit sortis du début du XXème siècle. Une musique qui fait du bien et qui donne le smile !

C’est un peu comme si Bob Dylan décidait de reprendre Maroon 5, qu’Aretha Franklin chantait Creep de Radiohead ou que Marilyn Monroe prenait la place sulfureuse de Britney Spears. Car Postmodern Jukebox aime faire du vieux avec du neuf. Avec eux, ça swingue, c’est jazzy et des pans entiers de la musique sont remis au goût du jour. Qui connaît encore le doo-wap, le ragtime ou la motown ? Si l’on a oublié ces noms, pas eux et ils le font savoir en chansons avec une énergie et une bonne humeur communicatives. En fermant les yeux, on aurait presque l’impression d’aller au bal au bras de Franck Sinatra !

Ironie du sort, c’est sur YouTube que le groupe emmené par le pianiste Scott Bradlee a pris son envol. Et de groupe, en réalité, il n’y en n’a pas vraiment. Car Postmodern Jukebox est aussi multiforme que ses reprises. Si son fondateur reste, plus de 70 artistes sont passés dans ses rangs, pour une chanson ou pour une saison. Et c’est aussi sa force d’intégrer des musiciens et des chanteurs venant d’origines multiples, de jeunes talents souvent passés par des concours télévisés. Une visibilité supplémentaire pour ceux qui ont déjà explosé le milliard de vidéos vues dans le monde.

De l’écran à la scène, il n’y avait qu’un pas, que le groupe a finalement réalisé. Et heureusement ! Car en concert, c’est un festival tout droit sorti des films des années 20, la couleur en plus. Ça swingue, ça chante, ça danse et ça fait des claquettes. Les soirées défilent, ne se ressemblent pas et nous embarquent tout entier dans les années folles.

