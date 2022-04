Concert Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Porspoder

Concert Porspoder, 16 juillet 2022, Porspoder. Concert Salle Herry Leon Melon Porspoder

2022-07-16 20:30:00 – 2022-07-16 23:00:00 Salle Herry Leon Melon

Porspoder Finistère Les Voix du Four organisent un concert au profit d’une association caritative, avec en première partie, le groupe “Retour de notes” de Saint-Renan. lesvoixdufour@gmail.com Les Voix du Four organisent un concert au profit d’une association caritative, avec en première partie, le groupe “Retour de notes” de Saint-Renan. Salle Herry Leon Melon Porspoder

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Porspoder Autres Lieu Porspoder Adresse Salle Herry Leon Melon Ville Porspoder lieuville Salle Herry Leon Melon Porspoder Departement Finistère

Porspoder Porspoder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porspoder/

Concert Porspoder 2022-07-16 was last modified: by Concert Porspoder Porspoder 16 juillet 2022 finistère Porspoder

Porspoder Finistère