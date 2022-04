CONCERT Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

CONCERT Pornic, 2 juillet 2022, Pornic. CONCERT Rue Jules Ferry Espace du Val St Martin Pornic

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 20:30:00 Rue Jules Ferry Espace du Val St Martin

Pornic Loire-Atlantique Plus d’infos à venir. Concert proposé par la Chorale de La Frégate.

+33 6 77 57 48 05 Plus d’infos à venir. Rue Jules Ferry Espace du Val St Martin Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Rue Jules Ferry Espace du Val St Martin Ville Pornic lieuville Rue Jules Ferry Espace du Val St Martin Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

CONCERT Pornic 2022-07-02 was last modified: by CONCERT Pornic Pornic 2 juillet 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique