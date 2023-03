Concert – Porcupine Tree Palais Nikaïa Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Concert – Porcupine Tree Palais Nikaïa, 2 août 2023, Nice Nice. Concert – Porcupine Tree 163 boulevard du Mercantour Palais Nikaïa Nice Alpes-Maritimes Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour

2023-08-02 – 2023-08-02

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour

Nice

Alpes-Maritimes Nice Formé par le chanteur multi-instrumentiste Steven Wilson, le claviériste Richard Barbieri et le batteur Gavin Harrison, Porcupine Tree mélange habilement l’esprit progressif des années 1970 à des tonalités modernes et plus ‘metal’. info@nikaia.fr +33 4 92 29 31 29 https://www.nikaia.fr/ Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Ville Nice Nice Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

Nice Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice nice/

Concert – Porcupine Tree Palais Nikaïa 2023-08-02 was last modified: by Concert – Porcupine Tree Palais Nikaïa Nice 2 août 2023 163 boulevard du Mercantour Palais Nikaïa Nice Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Nice PALAIS NIKAIA NICE

Nice Nice Alpes-Maritimes