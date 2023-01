Concert – Poppy Seeds Fougères Fougères OT - FOUGERES Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine Fougères Dans le cadre du Festival des Flambées Cerlik, venez découvrir Poppy Seeds et leurs influences irlandaises, suédoises, et bretonnes. Pierre Cadoret (flûte), Tom Lemonnier (guitare), Camille Philippe (mandoline, chant) et Benoît Volant (violon) vous propose « L’Irish Music From Brittany », une musique aux arrangement énergiques et novateurs. barjazzetjava@gmail.com +33 2 99 99 84 52 http://www.le-coquelicot.fr/ Le Coquelicot 18 Rue de Vitré Fougères

