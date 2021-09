Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Concert – Pop up Symphonie Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

Saint-Quentin-la-Poterie

Concert – Pop up Symphonie Saint-Quentin-la-Poterie, 18 septembre 2021, Saint-Quentin-la-Poterie. Concert – Pop up Symphonie 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Quentin-la-Poterie Gard Concert “petit piano & instruments-jouets” avec Marina Cedro (chant, piano, récitant, danse) et un pop-up géant de Gérard Lo Monaco. Grâce à ce Pop-Up, Marina Cédro transporte petits et grands dans un monde enchanté peuplé de musique. mediatheque.stquentin@ccpaysduzes.fr +33 4 28 70 13 34 https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Autres Lieu Saint-Quentin-la-Poterie Adresse Ville Saint-Quentin-la-Poterie lieuville 44.04429#4.4418