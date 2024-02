Concert Pop & Soul Cecile A Théâtre Le City Lorient, samedi 9 mars 2024.

Concert Pop & Soul Cecile A Théâtre Le City Lorient Samedi 9 mars, 20h30

Début : 2024-03-09 20:30

Fin : 2024-03-09 22:00

Cecile A sort son tout premier album HOPE le 1er mars 2024.

Retrouvez la sur scène, accompagnée par Nicolas Martin (piano/guitare), pour un temps de poésie suspendu, tout en douceur. Samedi 9 mars, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-sylzelle/evenements/concert-cecile-a-sortie-d-album-hope

Ses chansons, issues de son album HOPE, sont une invitation à explorer un nouvel espace-temps ciselé de volutes vocales et florales, entre Pop et Soul. Un lieu un peu magique, loin de tout.

Laissez vous emporter et surprendre par son univers.

Organisation : Association Sylzelle

www.cecileamusic.com

Boissons sur place.

Théâtre Le City 3 rue Roger Salengro 56100 Lorient Morbihan Keryado Lorient 56100 Morbihan