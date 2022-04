Concert pop-rock Undercover en plein air Jardin Nelson Mandela Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert pop-rock Undercover en plein air Jardin Nelson Mandela, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 14h00 à 17h00

. gratuit

Un concert pop-rock en plein air dans le cadre du festival Kiosques en Fête 2022 Undercover est sur la scène, et dans le public ! Le groupe joue des morceaux pop-rocks hyper connus, des années 80 à aujourd’hui (Oasis, U2, Coldplay, Bruno Mars, Police, Nirvana…) et entraîne le public à chanter et danser avec lui. Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/theundercover75 https://www.facebook.com/theundercover75

Stéphane Vasselin Undercover

