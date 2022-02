Concert Pop Rock – Uncle B!M Cassis, 16 juin 2022, Cassis.

Concert Pop Rock – Uncle B!M Association Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

2022-06-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-16 22:00:00 22:00:00 Association Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis

UNCLE B!M

Concert Pop Rock

Interpreté par Denis Frangulian – Jérome Mouriez – Bastien Ballaz

La musique du trio Uncle B!M émane des personnalités éclectiques qui le composent. D’une part la puissante section rythmique marseillaise formée par le duo Mouriez-Frangulian et d’autre part Bastien Ballaz, co-leader du prolifique Amazing Keystone Big Band primé aux Victoires du Jazz 2018 et qui compte parmi les trombonistes les plus sollicités de l’hexagone.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



L’Office de Tourisme accepte les paiements par chèques vacances.

Le Centre Culturel de Cassis propose une soirée Pop Rock

accueil@centreculturelcassis.com +33 4 42 01 77 73 https://www.centreculturelcassis.com/

Association Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

