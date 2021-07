Anneyron Anneyron Anneyron, Drôme Concert pop rock « Stéphane B » Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

Concert pop rock « Stéphane B » Anneyron, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Anneyron. Concert pop rock « Stéphane B » 2021-07-15 20:00:00 – 2021-07-15 Camping Flower la Châtaigneraie 50 route de Font-Flacher

Anneyron Drôme Anneyron Reprises de tubes, guitare et voix. Ouvert à tous. Si vous souhaitez diner, merci de réserver au préalable au 04.75.03.91.97 contact@chataigneraie.com +33 4 75 31 43 33 https://www.chataigneraie.com/ dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: Anneyron, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Anneyron Adresse Camping Flower la Châtaigneraie 50 route de Font-Flacher Ville Anneyron lieuville 45.2549#4.90359