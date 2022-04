Concert Pop – Rock : ICARE VERTIGO Carhaix-Plouguer, 29 avril 2022, Carhaix-Plouguer.

Concert Pop – Rock : ICARE VERTIGO Rue Jean Monnet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

2022-04-29 – 2022-04-29 Rue Jean Monnet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer

ICARE VERTIGO

POP / ROCK

VENDREDI 29 AVRIL | 20H30

AMPHI

Icare Vertigo, c’est l’ivresse des hauteurs quand la poésie se mêle à l’électricité musicale. Le groupe s’élance depuis Rennes avec au micro et à la plume, Jean-Marie Le Goff ; à la guitare électrique, Mikaël Le Mûr et Alexis Wolff, qui signe aussi les arrangements ; à la basse et à la batterie, Vincent Normand et Gildas Le Goff ; et au clavier, Hervé Le Goff.

Il s’agit là d’une histoire de famille et d’amitié dans laquelle les six musiciens, qui ont l’habitude de se retrouver au sein d’autres formations, font de leur complicité une corde sensible et de leurs longues expériences scéniques un bloc solide.

Avec le texte au cœur, les bretons livrent des titres qui ne craignent ni la chute ni l’ascension.

La légèreté s’y trouve sans opposition avec la profondeur, la retenue avec l’élan, le mouvement avec la contemplation. Vibrants. Vivants.

Palpitant et lumineux, Icare Vertigo nous entraîne pour un voyage résolument rock, à la fois orageux et rayonnant. Un clair-obscur qui nous ferait presque nous interroger : Icare s’est-il vraiment brûlé les ailes? Et si tomber, après tout, faisait partie du voyage pour se relever dans la lumière ? Les mélodies faites de plumes d’Icare Vertigo sont sûrement la preuve que oui.

– Auteur-compositeur, guitare acoustique, chant : Jean-Marie Le Goff

– Batterie, chœurs : Gildas Le Goff

– Clavier, chœurs : Hervé Le Goff

– Guitare, chœurs : Mikaël Le Mûr

– Basse, chœurs : Vincent Normand

– Arrangeur ; guitare, chœurs : Alexis Wolff

contact@glenmor.bzh +33 2 98 99 37 50 http://glenmor.bzh/index.php/fr/saison-culturelle

