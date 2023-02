Concert Pop, Rock, Electro Miss M’Harley, 7 avril 2022, Figeac .

Concert Pop, Rock, Electro Miss M’Harley

Espace François Mitterrand Figeac Lot

2022-04-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-07

Figeac

Lot

30 EUR Music’Arte innove avec deux soirées riches en découvertes.

Deux concerts un Pop Rock le 7 avril et un musique classique le 8 Avril

Profitez du pass à 30 euros pour assister aux deux prodigieux concerts !

De pianiste prodige à Rock Star

MISS M’HARLEY et son BAND vous feront découvrir son premier Album au titre éponyme « Miss M’Harley » et l’univers de ce personnage haut en couleur, original et spirituel. On oscille entre le rock français empreint d’agressivité et d’insolence et des ballades aux envolées lyriques arrangées de manière symphonique et électronique. 12 titres dont 2 reprises revues et arrangées aux couleurs de l’artiste. L’écriture incisive de ses chansons capte l’essence même de la vie dans lesquelles elle dévoile les préoccupations actuelles sur la société de consommation, la protection de la nature, les aléas de la vie intime, ses racines…Des titres tous plus vibrants les uns que les autres écrits et interprétés avec la fougue et les ressentis d’une jeune femme consciente des contingentes de son époque. Son engagement est total sur scène, son énergie communicative hypnotise et captive. Elle a cette particularité unique de prouver que la musique n’a pas de barrière.

Concert Pop, Rock, Electro qui mettra le feu aux planches. Miss M’Harley vous dévoilera entre autres les titres de son premier album à écouter ! Laissez-vous embarquer par sa voix chaude et puissante accompagnée d’envolées instrumentales.

