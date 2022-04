Concert Pop Rock des Sliders Huppy, 29 avril 2022, Huppy.

Concert Pop Rock des Sliders Huppy

2022-04-29 20:00:00 – 2022-04-29

Huppy Somme

Entrée libre mais réservations conseillées.

Plus de 2h de sets, des musiciens qui jouent en live, un répertoire varié et DANSANT

Ils viennent pour la première fois à La Source et c’est à découvrir ABSOLUUUMENT !

“Sliders c’est un répertoire varié couvrant les années 50 à aujourd’hui et qui regroupe des artistes Pop-Rock et chanson française comme : The Beatles / The Rolling Stones / Bruno Mars / Christophe / Johnny Hallyday / Charles Aznavour / Indochine / Téléphone / U2 / Oasis / Queen / Johnny Cash / Radiohead / Elvis Presley / Muse / Green Day / Franz Ferdinand / Axel Bauer / Coldplay / Nirvana…et bien d’autres.”

Restauration sur place :

Croques monsieur gourmets béchamel frites maisons / planches apéros charcuterie et frometons à la découpe. Et nos desserts

Huppy

