CONCERT POP ROCK DES CLASSES DE MUSIQUE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

CONCERT POP ROCK DES CLASSES DE MUSIQUE Cattenom, 2 avril 2022, Cattenom. CONCERT POP ROCK DES CLASSES DE MUSIQUE Cour de la Médiathèque – ECVH 39 rue des Châteaux Cattenom

2022-04-02 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-02 Cour de la Médiathèque – ECVH 39 rue des Châteaux

Cattenom Moselle Sous la direction de Julien Padou et Rémy Narozny, retrouvez les classes de saxophone et de batterie pour un concert Pop-Rock dans la cour de l’Espace Culturel Victor Hugo. Vous pourrez découvrir un programme autour des grands noms de la Pop et du Rock comme Van Halen, Led Zepplin, The Beatles, Nirvana, Coldplay et bien d’autres encore… Un concert en plein air sous le signe du soleil.

En cas de pluie, repli dans la salle de l’auditorium de la médiathèque. cattenomloisirsculture@gmail.com +33 3 82 55 49 95 https://www.clc-cattenom.com/ Cour de la Médiathèque – ECVH 39 rue des Châteaux Cattenom

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Cour de la Médiathèque - ECVH 39 rue des Châteaux Ville Cattenom lieuville Cour de la Médiathèque - ECVH 39 rue des Châteaux Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom/

CONCERT POP ROCK DES CLASSES DE MUSIQUE Cattenom 2022-04-02 was last modified: by CONCERT POP ROCK DES CLASSES DE MUSIQUE Cattenom Cattenom 2 avril 2022 Cattenom Moselle

Cattenom Moselle