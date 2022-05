Concert pop rock : Brain Storming Rives Dervoises Rives Dervoises Catégories d’évènement: Haute-Marne

Rives Dervoises

Concert pop rock : Brain Storming Rives Dervoises, 7 mai 2022, Rives Dervoises. Concert pop rock : Brain Storming Salle des fêtes DROYES Rives Dervoises

2022-05-07 21:00:00 – 2022-05-07 Salle des fêtes DROYES

Rives Dervoises Haute-Marne Rives Dervoises Haute-Marne A l’occasion de la fête du village. A l’occasion de la fête du village. 21h. comdesfetes52@gmail.com A l’occasion de la fête du village. Salle des fêtes DROYES Rives Dervoises

dernière mise à jour : 2022-05-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Rives Dervoises Autres Lieu Rives Dervoises Adresse Salle des fêtes DROYES Ville Rives Dervoises lieuville Salle des fêtes DROYES Rives Dervoises Departement Haute-Marne

Rives Dervoises Rives Dervoises Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-dervoises/

Concert pop rock : Brain Storming Rives Dervoises 2022-05-07 was last modified: by Concert pop rock : Brain Storming Rives Dervoises Rives Dervoises 7 mai 2022 haute-marne Rives dervoises

Rives Dervoises Haute-Marne