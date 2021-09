Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Concert Pop One Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé Venez passer une bonne soirée avec Pop One, groupe composé d'un duo de chanteurs, Francesco D'Errico & Elise Wachbar. Pop One vous interprétera diverses musiques de variétés Internationales ! +33 3 89 73 43 43

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé lieuville 48.19805#7.32583