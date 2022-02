Concert Pop LESMICHO Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Concert Pop LESMICHO Luz-Saint-Sauveur, 12 février 2022, Luz-Saint-Sauveur. Concert Pop LESMICHO Station de ski Luz Ardiden puis au village LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

2022-02-12 12:30:00 12:30:00 – 2022-02-12 19:00:00 19:00:00 Station de ski Luz Ardiden puis au village LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Ils s’appellent Jules & Caroline, sont jumeaux et ont 25 ans. Deux Palois portés vers la pop française et qui viennent tout juste de sortir leur premier album, « Détour ». Une oeuvre qui leur ressemble, et qui va vous raconter en musique leur parcours. De 12h30 à 14h30 : Ambiance musicale au pied des pistes sur la terrasse du restaurant Ardiden 1715.

De 18h à 19h : Concert devant l’Office de tourisme marketing@luz.org +33 5 62 92 80 64 Station de ski Luz Ardiden puis au village LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Station de ski Luz Ardiden puis au village LUZ ARDIDEN Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Station de ski Luz Ardiden puis au village LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Concert Pop LESMICHO Luz-Saint-Sauveur 2022-02-12 was last modified: by Concert Pop LESMICHO Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 12 février 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées