Concert « Pop It » ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 16 février 2024.

Concert « Pop It » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Pop Chanson

Pop It est un duo de covers et compos tout terrain. De la variété au jazz, de la funk à la pop en français et en anglais, des classiques, des pépites et des tubes, Pop It revisite un large répertoire pour un moment musical partagé avec le public !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Pop It » Gisors a été mis à jour le 2024-02-10 par Vexin Normand Tourisme