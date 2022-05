CONCERT POP FOLK À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ILE, 24 juin 2022, .

CONCERT POP FOLK À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ILE

2022-06-24 – 2022-06-24

Cendre et Sirop est une célébration de la pop-folk intimiste de chambre aux teintes jazzy… Des mélodies

délicates, des timbres riches, des voix caressantes, des langues mêlées à de riches sonorités, des percussions

improbables venues des quatre coins du monde…

Une musique élégante et raffinée au service d’histoires envoûtantes et impossibles.

Concert en soirée.

