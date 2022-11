CONCERT POP CELTIQUE, WORLD MUSIC AVEC ZUZA Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

Hérault

CONCERT POP CELTIQUE, WORLD MUSIC AVEC ZUZA Agde, 18 février 2023, Agde. CONCERT POP CELTIQUE, WORLD MUSIC AVEC ZUZA

Rue du 4 Septembre

La Promenade Agde Hérault

2023-02-18 – 2023-02-18 Agde

Hérault Agde EUR 12 12 Globe-trotteuse infatigable, ZUZA a collaboré avec de nombreux artistes dans le monde. Sa musique est teintée de couleurs celtiques et de pop aérienne ; des chansons oniriques en anglais et polonais portées par sa très belle voix et sa flûte traversière, accompagnées de son talentueux pianiste. Concert aux sonorités de world music et de teintes pop celtiques avec la globe-trotteuse ZUZA !!! +33 6 10 82 32 19 Agde

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Rue du 4 Septembre La Promenade Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

CONCERT POP CELTIQUE, WORLD MUSIC AVEC ZUZA Agde 2023-02-18 was last modified: by CONCERT POP CELTIQUE, WORLD MUSIC AVEC ZUZA Agde Agde 18 février 2023 Agde Hrault Rue du 4 Septembre La Promenade Agde Hérault

Agde Hérault