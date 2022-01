Concert POP & BLUES Sully Sully Catégories d’évènement: Calvados

Sully

Concert POP & BLUES Sully, 10 février 2022, Sully. Concert POP & BLUES Club « Le Pressoir » 2 Grande Rue Sully

2022-02-10 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-10 23:30:00 23:30:00 Club « Le Pressoir » 2 Grande Rue

Sully Calvados Sully Calvados L’essence de la musique, sur les routes de la Pop et du Blues des années 60/70.

Ce sont les retrouvailles entre deux amis musiciens, Thierry « Mister Blues » et Rémy « Mister Pop », qui ont eu l’idée de monter ce duo. Réservation au 06 33 39 00 92 – Possibilité de restauration sur place. L’essence de la musique, sur les routes de la Pop et du Blues des années 60/70.

