CONCERT POMPAS ET SOLO L’AUTRE BAR AILLEURS Marcé, vendredi 19 avril 2024.

Du swing pour vous échauffer et vous préparer gentiment à ce qui va suivre

Du Rock pour se déhancher et chanter sur des airs que vous n’avez pas oubliés !

Du musette pour guincher, tourner, valser comme au bon vieux temps…

Entre jazz et java, Entre swing et bossa, Laissez-vous emporter dans ce tourbillon de chansons dans une ambiance festive et conviviale !

Renseignement au 06 77 15 54 18 ou lautrebarailleursmarce@gmail.com

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

12 Rue des Écoles

Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire lautrebarailleursmarce@gmail.com

