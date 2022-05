CONCERT : POMPAS ET SOLO AU MARIE-LOUISE !, 24 juillet 2022, .

CONCERT : POMPAS ET SOLO AU MARIE-LOUISE !

2022-07-24 – 2022-07-24

Venez assister au concert de Pompas et Solo à la guinguette Le Marie Louise. Du swing pour vous échauffer et vous préparer gentiment à ce qui va suivre. Du Rock pour se déhancher et chanter sur des airs que vous n’avez pas oubliés ! Du musette pour guincher, tourner, valser comme au bon vieux temps ! nEntre jazz et java, entre swing et bossa, laissez-vous emporter dans un tourbillon de chansons ! BobyLapointe,Brassens,Vian,Piaf,Brel….Dutronc,Dassin,Gainsbourg,Ferrer…. Rita Mitsouko,Sanseverino,Mano Negra,Bashung,Nougaro,Renaud…. Hendrix,Santana,Ray Charles,The Clash,Rolling Stones,Amy winehouse…. nAutant d’airs connus et reconnus qui vous feront chanter et danser….!

Concert de La Lizette à la guinguette Le Marie Louise !

