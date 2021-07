Concert Pommerit-le-Vicomte, 25 août 2021, Pommerit-le-Vicomte.

Concert 2021-08-25 19:00:00 – 2021-08-25 23:00:00

Pommerit-le-Vicomte Côtes d’Armor Pommerit-le-Vicomte

L’association Irish Rendez Vous organise une soirée concerts à la salle socio-culturelle, à partir de 19h, le duo Veillon/Quéméner et à 20h30, le trio composé des frères Bléjean et de Nicolas Quéméner également.

Soirée gratuite, petite restauration et buvette sur place. Pas de réservation.

+33 6 82 06 63 27

dernière mise à jour : 2021-07-22 par