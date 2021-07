Montebourg Montebourg Manche, Montebourg Concert Polyphonies sacrées Montebourg Montebourg Catégories d’évènement: Manche

Montebourg

Concert Polyphonies sacrées, 16 juillet 2021, Montebourg

Montebourg Manche Dans le cadre de sa tournée d’été, la Maîtrise de Saint-Christophe (Paris) vous propose un concert de polyphonies sacrées autour de différents compositeurs français ou étrangers dans la magnifique Abbaye de Montebourg !

