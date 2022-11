Concert : Polyphonies corses Munster, 9 décembre 2022, Munster.

Concert : Polyphonies corses

Maison du Kleebach Munster Haut-Rhin

2022-12-09 20:00:00 – 2022-12-09 22:00:00

Munster

Haut-Rhin

EUR Un nouveau RDV est donné aux amoureux du chant polyphonique corse avec le groupe “Alte Voce” qui réitère son passage en Alsace par un concert donné à la Maison du Kleebach dans la salle Point d’Orgue.

L’ensemble Alte voce s’arrêtera en vallée de Munster le vendredi 9 décembre 2022 à 20h00 sous la direction de Jean Mattei, l’âme du groupe qui voue une passion viscérale à l’île de Beauté. Il est un ardent défenseur de son identité et de sa langue et tout au long de la soirée, il se fera l’ambassadeur de sa province… Chants et musiques s’harmonisent parfaitement, trémolos dans les voix et dans les cordes, des idées et des valeurs chères au peuple corse sont véhiculées… les musiciens de l’ensemble proposeront un florilège de chansons ayant trait à l’amour, l’enfance, la famille, les fêtes, l’histoire et bien sûr les us et les coutumes corses le tout accompagné à la guitare, à l’harmonica et à la mandoline… de belles séquences de polyphonies en perspectives, le tout dans un décor idyllique.

Durant l’entracte, un bar sera mis à votre disposition avec vin chaud, Manalas et autres boissons…

