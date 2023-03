CONCERT : POLYPHONIES CORSES Église Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

CONCERT : POLYPHONIES CORSES Église Saint-Martin, 17 mars 2023, Saint-Dié-des-Vosges . CONCERT : POLYPHONIES CORSES Place Saint-Martin Église Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges Église Saint-Martin Place Saint-Martin

2023-03-17 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-17 22:00:00 22:00:00

Église Saint-Martin Place Saint-Martin

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Aio Zitelli, nouveaux récits 14-18. Avec l’aimable participation de la commune de Ban-de-Laveline. +33 6 03 09 85 53 Église Saint-Martin Place Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Saint-Dié-des-Vosges Vosges Église Saint-Martin Place Saint-Martin Ville Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges Lieu Ville Église Saint-Martin Place Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges /

CONCERT : POLYPHONIES CORSES Église Saint-Martin 2023-03-17 was last modified: by CONCERT : POLYPHONIES CORSES Église Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges 17 mars 2023 Église Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Place Saint-Martin Église Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges