CONCERT POLYPHONIES CORSES A RICUCCATA Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

CONCERT POLYPHONIES CORSES A RICUCCATA Forbach, 27 octobre 2022, Forbach. CONCERT POLYPHONIES CORSES A RICUCCATA

13 rue de la forêt Forbach Moselle

2022-10-27 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-27 Forbach

Moselle Forbach L’ensemble polyphonique corse A Ricuccata se produira à l’église protestante de Forbach à 19h. Il est composé de 6 chanteurs qui ont à cœur de transmettre et d’inscrire dans son époque l’héritage musical traditionnel qui lui a été légué. Le répertoire musical de ce groupe est compose´ de chants profanes et sacrés, il est construit sur les structures musicales de la polyphonie traditionnelle corse, le cantu in paghjella. Billetterie sur place. Plus d’informations sur www.aricuccata.fr. http://www.aricuccata.fr/ Forbach

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse 13 rue de la forêt Forbach Moselle Ville Forbach lieuville Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

CONCERT POLYPHONIES CORSES A RICUCCATA Forbach 2022-10-27 was last modified: by CONCERT POLYPHONIES CORSES A RICUCCATA Forbach Forbach 27 octobre 2022 13 rue de la forêt Forbach Moselle forbach Moselle

Forbach Moselle