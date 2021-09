Toulouse Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne, Toulouse Concert : Pôle des Arts Baroques Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert Dirigé par Gilles Colliard, ce département du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse reste l’un des plus importants de France dans sa spécialité. Une soixantaine d’étudiants y sont accueillis pour travailler avec exigence l’interprétation des musiques anciennes avec des professeurs de renom (instrument et pratiques d’ensemble). Un partenariat a notamment été établi avec Les Sacqueboutiers – ensemble de cuivres anciens de Toulouse afin de mener des actions communes entre les élèves et des musiciens professionnels aguerris. Ce cursus de trois ans conduit au Diplôme d’Études Musicales. ### Plus d’infos [Site du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse ](https://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr/index.html) ![]() ### Infos pratiques Le dimanche 21 novembre à 12h Culture Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

