CONCERT POLAR GROUPE LES MARCH MALLOW Jarzé Villages, mardi 27 février 2024.

spectacle immersif ambiance Série noire ! Et si on se mettait à parler « polar » ?

D’une rencontre entre la Perenne compagnie et les March Mallow naît le projet de Concert Polar, où s’entremêlent des thèmes musicaux et des romans policiers des années 40’ 50’ pour offrir au public une immersion à la fois musicale et littéraire. Les descriptions de lieux insolites et des mœurs nous plongent dans la vie quotidienne de cette période historique caractéristique du genre Polar, une lecture concert / concert Polar !

Ados/Adulte

Durée 1h20 GRATUIT

Pensez à réserver sur reservationculturelle@ccals.fr

Salle Louis Touchet- Jarzé .

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 20:00:00

fin : 2024-02-27 21:30:00



