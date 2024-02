Concert-Poivre et Celte Centre Jean Chaudeurge Flers, mercredi 17 avril 2024.

Concert-Poivre et Celte Centre Jean Chaudeurge Flers Orne

Poivre et Celte est un groupe de trois musiciens amateurs, passionnés de musique celtique. Leur répertoire est riche de morceaux traditionnels irlandais et écossais. Ils interprètent entre autres quelques classiques du 18ème, composé par Turlough O’Carolan, harpiste irlandais.

Aux sons de la harpe, du violon, du violoncelle, de la guitare, de la flûte et du bouzouki, le groupe nous promène à travers des mélodies apaisantes et quelques fois, envoûtantes. Le violoncelle, grave et subtil, soutient harmonieusement la harpe, qui pose délicatement les rythmes, souligne l’émotion des mélodies et accueille le violon qui, à son tour, propose une touche de sensualité nécessaire à l’équilibre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Centre Jean Chaudeurge 9 rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie

