Concert : Pogo crash control et La Phaze Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Concert : Pogo crash control et La Phaze Nevers, 11 mars 2022, Nevers. Concert : Pogo crash control et La Phaze Nevers

2022-03-11 – 2022-03-11

Nevers Nièvre Rendez vous le vendredi 11 mars pour assister aux concerts de Pogo crash control et La Phaze au Café Charbon à NEVERS.

A 19h30.

Tarifs : 10€ et 12€. Billetterie https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/ contact@cafe-charbon-nevers.com Rendez vous le vendredi 11 mars pour assister aux concerts de Pogo crash control et La Phaze au Café Charbon à NEVERS.

A 19h30.

Tarifs : 10€ et 12€. Billetterie https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/ Nevers

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Ville Nevers lieuville Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Concert : Pogo crash control et La Phaze Nevers 2022-03-11 was last modified: by Concert : Pogo crash control et La Phaze Nevers Nevers 11 mars 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre