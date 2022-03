Concert poétique : Toi tu marcheras dans le soleil Lège-Cap-Ferret, 5 mars 2022, Lège-Cap-Ferret.

Concert poétique : Toi tu marcheras dans le soleil Médiathèque de Petit Piquey 1 avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret

2022-03-05 – 2022-03-05 Médiathèque de Petit Piquey 1 avenue des Écoles

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret

De la fascination de Stéphanie Noel pour la poésie et la vie d’Arthur Rimbaud, naît ce projet de voyage musical, qui est une rencontre entre une comédienne et un musicien. La musique est électrique, rock, orientale.

Au répertoire, des chansons de route, des poèmes peu connus, des correspondances qui font redécouvrir « ce voyageur toqué », comme l’appelait Verlaine. Le spectacle est une marche de l’Occident vert l’Orient, de ses terres natales d’Ardenne vers l’Afrique où il a passé plus de 10 ans. Une route jalonnée par les mots de Rimbaud et ceux de Stéphanie Noel qui partage son chant d’amour pour ce poète voyageur et pose son regard singulier de femme d’aujourd’hui sur celui qui l’accompagne dans ses poches depuis longtemps.

+33 5 56 60 81 78

