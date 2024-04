CONCERT POÉTIQUE LA VIE VIVANTE ADA MONDÈS ET LE PIANO VOYAGEUR La Caunette, samedi 10 août 2024.

CONCERT POÉTIQUE LA VIE VIVANTE ADA MONDÈS ET LE PIANO VOYAGEUR La Caunette Hérault

Le pianiste voyageur Jérome Médeville accompagne la poétesse nomade Ada Mondès. Les textes sont issus de Le Droit à la Parole (El Derecho a la Palabra) et Des corps poussés jusqu’à la nuit) Révolutionnant une image parfois désuète de la poésie et de l’accompagnement classique, le duo s’est attaqué à des pièces de haut vol. Il n’hésite pas à choquer des univers différents pour produire des étincelles.

Ils osent la rencontre de Rachmaninov, Albeniz et Ravel avec des textes contemporains, des poèmes en espagnol, du chant…

Pour tous ces événements, il n’y aura pas de droit d’entrée, une participation libre sera sollicitée à la fin du spectacle (chapeau) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 20:00:00

fin : 2024-08-10

Place de la Carambelle

La Caunette 34210 Hérault Occitanie lametlier@lametlier.fr

